Cane bloccato a 15 metri di altezza portato in salvo dai pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona boschiva di via Costa a Fara Vicentino per portare in salvo Mimì, un cane meticcio, rimasto bloccato a circa 15 metri di altezza su una pianta inclinata in mezzo al bosco. Due operatori SAF (speleo alpino fluviali) hanno raggiunto l’animale, che si è fatto docilmente raggiungere per poi essere portato a terra, dove è stato riconsegnato alla felice proprietaria.