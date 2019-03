Cancro al seno: continua l’impegno di Comune e Ulss

La conoscenza è la prima forma di prevenzione. È questo l’obiettivo della serata proposta dal Comune di Thiene, Assessorato ai Servizi alla Famiglia e alla Persona, in collaborazione con l’Ulss 7 Pedemontana, venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20.30 all’Auditorium Città di Thiene – Fonato di Thiene, con ingresso libero.

L’incontro, dal titolo “Il cancro non ha età. Parliamone…”, vedrà la presenza di quattro specialisti dell’Ulss 7 che discuteranno in tema di prevenzione, diagnosi e cura della patologia mammaria. I relatori del convegno saranno i medici Franco Bassan, Direttore Oncologia Distretto 2 e coordinatore senologia Ulss 7, Pietro Mainente, chirurgo senologo Ospedale AltoVicentino di Santorso, Enrico Di Marzio, chirurgo senologo Ospedale San Bassiano di Bassano e Mario Parise, chirurgo plastico, che metteranno competenza ed esperienza a servizio della comunità, rispondendo a quesiti e a dubbi in merito.

Il convegno ha l’intento di continuare il percorso di sensibilizzazione riguardo il tema del cancro al seno, affrontando questa problematica con la chiarezza e la sincerità che la medicina comporta, ma anche con la sensibilità ed il tatto che sono necessari per affrontare patologie come questa. Il tumore alla mammella, infatti, colpisce una donna su otto, con una proiezione di una su sei nei prossimi anni.

“Si tratta di un’iniziativa importante – spiega l’assessore Anna Maria Savio – che vuole dare alle donne l’opportunità di conoscere, ascoltare, imparare, dialogare con figure specializzate che, giorno dopo giorno, combattono con umanità questa patologia insieme alle loro pazienti. È di fondamentale importanza la prevenzione, la diagnosi precoce, il conoscere ed il conoscersi perché di cancro ci si può ammalare, ma di cancro si può soprattutto guarire. Invito la cittadinanza, in particolar modo le donne di ogni età, a partecipare a questo incontro attraverso il quale si vuole dare un’informazione corretta ed incisiva sul cancro al seno, una problematica sempre più attuale di cui, a volte, non si ha il coraggio di parlarne perché spaventa”.

L’evento è realizzato con il sostegno di Raggio di Sole, Andos, Gruppo Donne Demetra e LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.