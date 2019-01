CAMPOFONTANA – Lupo aggredisce gatto sul cofano: auto danneggiata

E’ di ieri la notizia, condivisa sui social e che sta destando scalpore e preoccupazione nelle alte valli tra Vicenza e Verona dell’ennesimo attacco di un lupo a Campofontana, frazione di Selva di Progno. Dopo gli episodi che hanno visto loro malgrado protagoniste le manze di un allevamento del luogo, sbranate l’anno scorso proprio dai lupi, pochi giorni fa è toccato ad un gatto domestico essere attaccato dal feroce predatore, ormai di casa in Lessinia. E’ successo in Contrada Roncari, alla famiglia Peloso, proprietaria dello storico negozio di alimentari del posto. Nelle foto, che in queste ora stanno facendo il giro del web, si vedono le conseguenze subite dal furgone Volkswagen dopo l’attacco del lupo che, probabilmente spinto dalla fame, si è spinto fino in Contrada Roncari e ha cercato di azzannare un gatto, che si era rifugiato nel passaruota all’interno del cofano-motore. Il gatto, fanno sapere dai Roncari, è sano e salvo, ma come si può vedere dalle foto non si può dire la stessa cosa del furgoncino: i danni ammontano a circa 2mila euro. E intanto la psicosi dell’emergenza lupo cresce tra la popolazione.

Foto di Giordano Pascali via Facebook