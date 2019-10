Campo Marzo, Rucco: “L’ordinanza del Prefetto ottima decisione”

Il sindaco Francesco Rucco commenta la decisione di oggi del Prefetto di vietare Campo Marzo a chi è già stato denunciato: “La decisione del Prefetto va nella direzione di cercare tutte le vie possibili per combattere insieme questo fenomeno che è un problema che riguarda tutti. Da una parte bisogna continuare l’azione repressiva, che deve essere unitaria tra le forze dell’ordine, e dall’altra proseguire con gli operatori di strada per un approccio di recupero dei tossicodipendenti. Da parte dell’amministrazione non viene trascurato alcun dettaglio. Dopo aver sistemato alcuni locali della stazione SVT daremo presto vita al nuovo comando distaccato della polizia locale nell’ex biglietteria di Aim. A breve, inoltre, riaprirà una nuova attività di ristorazione nello storico ex Moresco e continueremo sempre più a programmare nuovi eventi e manifestazioni. Nei prossimi giorni mi vedrò con il sottosegretario all’Interno Achille Variati per un confronto diretto durante il quale gli chiederò anche di attivarsi affinché, nell’ambito delle prossime movimentazioni previste a livello nazionale del personale di polizia di Stato con l’immissione a ruolo di numerosi allievi agenti, la nostra città sia oggetto di un rinforzo significativo”.