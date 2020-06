Campo Marzo, denunciato uno spacciatore e segnalati due consumatori

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti messa in atto dalla polizia locale a Campo Marzo.

Giovedì 25 giugno verso le 15.30 il Nos, nucleo operativo speciale, si è concentrato sulla zona di viale Venezia dove le telecamere di videosorveglianza hanno evidenziato i movimenti sospetti di un gruppo di persone, con probabile cessione di stupefacente da parte di uno straniero che indossava una maglietta blu con un vistoso logo.

Gli agenti in borghese fatti intervenire sul posto, hanno rintracciato l’acquirente in viale Eretenio, mentre saliva su un auto condotta da un altro uomo.

Vistosi scoperto, il giovane ha inutilmente tentato di nascondere tre involucri sotto il sedile dell’auto e ne ha gettato un quarto per terra.

La sostanza è stata recuperata ed è risultata essere cocaina per un peso lordo pari a 0,55 grammi ed eroina per un peso lordo pari a 1,61 grammi.

S.M., 32 anni, ha ammesso di averla acquistata poco prima a Campo Marzo per 60 euro ed è stato pertanto segnalato come consumatore alla Prefettura.

La perquisizione dell’auto ha poi portato al rinvenimento di altri quattro involucri, attribuiti al conducente del mezzo, G.S., 26 anni. Si tratta di cocaina per un peso lordo pari a 0,57 grammi ed eroina per un peso lordo pari a 0,75 grammi.

Una pattuglia antidegrado si è quindi recata a Campo Marzo dove, attraverso le videocamere, i Nos hanno notato il ritorno del presunto spacciatore che nel frattempo si era girato la maglietta per risultare meno riconoscibile. Portato in comando, O.F.E., 31 anni, è stato riconosciuto dagli acquirenti e trovato in possesso di 36,50 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza. L’uomo è stato denunciato per spaccio e perché non è risultato in regola con le norme di soggiorno.