ARZIGNANO – Campo in erba sintetica, iniziano i lavori

Come già annunciato alla fine del mese di giugno 2018, l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deliberato, nell’ultimo Consiglio, l’utilizzo dell’avanzo di bilancio (e delle monetizzazioni 2018) per una serie di opere e interventi. Alcuni di questi hanno notevole rilevanza ed impatto sulla comunità arzignanese, in particolare il finanziamento per la costruzione del campo sportivo in sintetico e del campo da rugby nell’antistadio Dal Molin, per un importo complessivo di 650 mila euro.

Il campo sarà realizzato al posto dell’attuale area di allenamento presente al Parco dello Sport, denominato Antistadio. Al fine di realizzare l’opera, secondo il geologo dott. Darteni Giuseppe Franco dello studio Giara Engineering di Vicenza, incaricato dell’indagine, dei rilievi e al progetto di sistemazione morfologica dell’area, risulta necessario il riempimento dell’area occupata dal cosidetto Antistadio, che è attualmente più bassa rispetto al piano di campagna.

Ora è arrivato il momento del primo passo.

La Giunta di Arzignano ha deliberato l’inizio effettivo dei lavori con una prima opera di preparazione dell’area che prevede il trasporto in loco, nei prossimi giorni, di terreno per il riempimento e l’assestamento dell’area. Si tratta di terreno proveniente dal cantiere per il nuovo ospedale di Montecchio.

“Si tratta di un primo passo –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- che conferma il nostro intendimento di rispettare quanto promesso, ovvero di realizzare il campo entro la fine del mandato. Per realizzare questa importante opera, utilissima alle società sportive e agli atleti di Arzignano, abbiamo aspettato al fine di poter reperire le risorse necessaria a disposizione poiché è ormai noto che la nostra filosofia è quella di non fare debiti ed amministrare in modo oculato le risorse dei cittadini. Aver aspettato non è che un segno di ragionevolezza e buonsenso. Spero di vedere presto il campo in erba sintetica realizzato e l’utilizzo da parte dei giovani arzignanesi”.

“Grande soddisfazione per l’immediata partenza dei lavori sul campo da calcio”, aggiunge l’assessore allo Sport Nicolò Sterle. “Frutto della volontà comune dell’Amministrazione Comunale, dell’attenzione e considerazione nel recupero di risorse economiche e dell’impegno degli uffici e di tutti gli assessorati coinvolti per garantire agli sportivi di Arzignano un campo in più”.