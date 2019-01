CAMPIGLIA DEI BERICI – Incendio: Arpav sul posto per monitorare l’aria

In questo momento sul luogo del terribile incendio di stamane, nella zona industriale di Campiglia presso l’azienda Euganea Pannelli, è presente il personale dell’Arpav per verificare lo stato dell’aria nei dintorni e decidere per eventuali comunicazioni alla popolazione. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio, che si è scatenato intorno alle 12.30 di oggi. Si presume che l’incendio sia accidentale.