Camper abbandonato da mesi rimosso da parcheggio cittadino

Questa mattina la polizia locale ha rimosso un camper abbandonato al Park Bassano, parcheggiato accanto all’area verde verso la ferrovia. Gli agenti, infatti, si sono recati nell’area di sosta verso le 8 a seguito di segnalazioni da parte dei frequentatori del parcheggio per verificare chi fosse il proprietario: un sessantenne di nazionalità serba residente a Quinto Vicentino

All’interno il veicolo in pessime condizioni, risultava molto disordinato, con indumenti sparsi, coperte, tre bombole del gas e rifiuti vari.

Il camper è stato quindi rimosso e verrà notificato un verbale al proprietario per il pagamento delle spese sostenute per la rimozione e il deposito.

Se entro 60 giorni dalla notifica del verbale il mezzo non verrà ritirato sarà applicata la sanzione per abbandono del veicolo pari a 1.666,67 euro.

L’area è stata ripulita.