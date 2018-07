CAMPEDELLO – Schiacciato mentre asfalta la strada: grave operaio

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio in strada della Porcilia a Campedello. Un giovane operaio di 24 anni verso le ore 16 è rimasto schiacciato tra due macchine asfaltatrici in un cantiere stradale, per cause ancora in corso di accertamento. Il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto Suem e Spisal: il ragazzo è stato portato e ricoverato al San Bortolo in codice giallo: dalle prime informazioni, sembra abbia riportato un trauma facciale con schiacciamento della mascella.