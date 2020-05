Campedello, al via i lavori di manutenzione del viadotto autostradale

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:



Hanno preso ieri il via, dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, i lavori di manutenzione del viadotto autostradale su viale della Riviera Berica, in località Campedello.

Il cantiere, a cura di Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a., si protrarrà fino a venerdì 22 maggio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che verranno eseguiti interamente in orario notturno, dalle 20 alle 6 del mattino successivo, in corrispondenza del ponte autostradale verrà istituito il senso unico alternato di marcia su viale della Riviera Berica.

Sono possibili rallentamenti.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.