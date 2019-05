Campanile della chiesa dei Santi Faustino e Giovita, investiti 230 mila euro per il restauro

230 mila euro vengono investiti per la sistemazione del campanile della chiesa dei Santi Faustino e Giovita, quest’ultima oggi adibita a sala cinematografica, con affaccio su piazzetta Parise. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo su proposta dell’assessore alle infrastrutture che ha manifestato la necessità di effettuare un intervento conservativo del manufatto.All’esterno si provvederà a rimuovere la vegetazione infestante procedendo con il restauro dei materiali lapidei e degli intonaci a marmorino con il rifacimento delle porzioni mancanti. Verrà realizzato un sistema di connessione tra i parapetti in muratura della cella campanaria e dei pilastrini. Si provvederà inoltre a sistemare i giunti erosi.Verrà poi realizzata una nuova copertura che prevederà anche l’installazione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. In tutte le aperture verranno posate nuove reti antivolatili.

All’interno verrà restaurata la scala in legno esistente con la realizzazione di nuove scale di collegamento tra il terzo e il quinto piano. Tra il quinto e sesto piano verrà posata una scala per eventuali manutenzioni alla cella campanaria. Sarà posata anche una linea vita per la sicurezza degli operatori.