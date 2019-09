Campagna Amica alla Fiera del Soco

Campagna Amica Coldiretti Vicenza in prima linea alla Fiera del soco

Il presidente Martino Cerantola: “saremo presenti con iniziative importanti, incentrate sulla formazione, con le nostre Donne e con i produttori di Campagna Amica”

Vicenza, 6 settembre 2019. Coldiretti, Donne Impresa e Campagna Amica Vicenza saranno in prima linea all’Antica Fiera del soco a Grisignano di Zocco, un evento al quale l’Associazione più rappresentativa del mondo agricolo non può certo mancare.

“La più antica e popolare fiera del Veneto rappresenta per Coldiretti un appuntamento al quale non è possibile mancare – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – e da alcuni anni a questa parte l’organizzazione delle attività è curata in particolare da Donne Impresa e Campagna Amica Vicenza, che sono attivamente impegnate nel proporre ai visitatori incontri ed eventi incentrati sulla formazione. Da sempre crediamo che contribuire a formare cittadini consumatori attenti e consapevoli sia fondamentale, anche per contrastare l’omologazione del pensiero proposta dalla grande distribuzione”.

Oltre 10 km di esposizione, con 500 bancarelle provenienti da tutta Italia e, naturalmente, una parte preponderante dedicata all’agroalimentare ed alla cultura contadina. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri dell’edizione 2019 della Fiera del soco, che avrà luogo dal 6 al 12 settembre.

“Presenziare a questo e ad altri eventi della nostra tradizione rurale ci riempie di gioia – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – in quanto simboleggia chiaramente il desiderio di Coldiretti di mantenere vive e rendere ancor più forti le tradizioni insite nella nostra cultura, non soltanto rurale. Contribuire a conservare le usanze e le feste popolari, infatti, significa credere nel rapporto con il territorio e la propria terra, elementi in cui la nostra Organizzazione crede fermamente”.

Lunedì 9 settembre alla Baita degli Alpini mattinata dedicata ai bambini e non solo. Alle 9 è previsto l’arrivo e l’accoglienza di ragazzi e famiglie; alle 9.30 Piccoli detective della spesa etichette e stagionalità non avranno più segreti per i futuri tutor della spesa; alle 10 Piccoli cuochi crescono: laboratorio di cucina creativa con “Il Mondo di Bu”; alle 11 Merendiamo; alle 11.30 Premiazione concorso. Alle 12 la conclusione con l’Agri-aperitivo a curadella Coldiretti di zona di Vicenza-Camisano Vicentino e delle aziende di Campagna Amica partecipanti al mercato agricolo di Grisignano di Zocco del sabato mattina in Piazza Europa Unita.