CAMORRA IN VENETO – Gli eredi della mafia del Brenta

Sono stati definiti veri e propri eredi della Mafia del Brenta, con cui sono stati comprovati i contatti. Una potente cosca che, per la prima volta nella nostra regione, si era organizzata autonomamente facendo capo al clan dei casalesi. E’ quanto ha riferito il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, che stamane ha illustrato la maxioperazione condotta nel Veneto Orientale e Casal di Principe in provincia di Caserta e che ha portato a 50 arresti, 9 provvedimenti di obbligo di dimora sequestri di beni per 10 milioni di euro.

Fra gli arrestati vi è il sindaco di Eraclea (in provincia di Venezia) Mirco Mestre civico di area centrodestra, per voto di scambio. Un sodalizio che agivano in tutti i settori (usura, estorsione, riciclaggio, rapine, prostituzione, lavoro in nero e caporalato). Il centro dell’operazione coordinata dalla Procura antimafia di Venezia, e condotta dal Gico di Trieste e dalla Squadra mobile di venezia, era l’edilizia in tutto il litorale veneto orientale. Riciclavano denaro, finanziavano imprese soprattutto edili , applicavano tassi usurai e passavano all’estorsione. Il denaro accumulato, anche con rapine, veniva poi convogliato nella gestione della droga e della prostituzione.

In carcere anche un direttore di banca a Jesolo, coinvolti a vario titolo un avvocato e dei commercialisti oltre ad un agente di polizia penitenziaria. Il gruppo camorrista insediatosi dalla fine degli anni novanta faceva capo ai casalesi legati ai clan Bianco e Bidognetti e i capi nel veneziano erano Luciano Donadio e Raffaele Buonanno. Con loro un folto gruppo proveniente da Casal di Principe. Tutti arrestati.