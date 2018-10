CAMISANO – Vende online bici rubata: denunciato 41enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Camisano Vicentino: mette in vendita on – line una bicicletta oggetto di furto. Denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino, nella mattinata del 29 ottobre 2018, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l’ipotesi di reato di ricettazione, D.R 41enne, residente a Camisano Vicentino.

L’attività investigativa dei militari dell’Arma veniva avviata a seguito della denuncia presentata da un 46enne residente a Quinto Vicentino, il quale segnalava che, consultando un sito specializzato nelle vendite on line, una persona aveva pubblicato l’inserzione di vendita della propria mountain bike, sottrattagli nei giorni precedenti.

I militari dell’Arma, attraverso il recapito telefonico inserito dal venditore, risalivano all’indagato. La successiva perquisizione consentiva di rinvenire nella propria abitazione il velocipede, del valore quantificato di € 380,00, che veniva restituito all’avente diritto.