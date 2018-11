CAMISANO V.NO – TORNA L’ASTA BENEFICA DI “REGALA UN SOGNO”

Si avvicina il Natale e il Comune di Camisano con Enrico Pengo, meccanico azzurro del Team Lampre, scendono in campo per la solidarietà. Lo fanno anche quest’anno con “Regala un sogno”, l’asta online che verrà inaugurata in Sala Consiliare a Camisano e che per il 7° anno consecutivo darà la possibilità a tutti gli sportivi appassionati di far un regalo natalizio unico…e socialmente utile. Servizio di Paolo Usinabia.