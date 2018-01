CAMISANO – In scena “El sindaco in mudande”

PER LE NOTIZIE DALL’EST VICENTINO ISCRIVITI AL GRUPPO TORRI - CAMISANO - GRISIGNANO - EST VI-CENTINO NOTIZIE

Esilarante spettacolo teatrale sabato 20 gennaio 2018 alle ore 21.00 al teatro Lux, in via Marconi a Camisano Vicentino.

Lo spettacolo teatrale EL SINDACO IN MUDANDE… tratto da “Si salvi chi può” di Tonino Micheluzzi, con adattamento scenico e regia di Davide Boato, viene proposto dalla Compagnia teatrale del Mondònego di Torreglia (PD) in dialetto veneto.

Ambientato nei primi anni ’70, racconta di Amedeo Pignatta, sindaco di un paese della campagna veneta che parte alla volta del Sud America, invitato dal vecchio amico di gioventù Arrigo Maritan, ricco produttore di marmellata. Amedeo però non arriverà mai a destinazione a causa del naufragio della nave. Tutti lo credono disperso, morto, ma…

Una serie dopo l’altra di sorprese architettate dai familiari rende la commedia piacevole, burlesca ed, a tratti, sorprendente.

L’Assessorato alla Cultura, la Biblioteca Civica e la Pro Loco di Camisano Vicentino, in collaborazione con G.A.T. Triveneto, Teatriinrete e con il patrocinio di FITAVeneto, Vi ricordano che per assistere agli spettacoli della rassegna STASERA A TEATRO 2017/2018 è attiva anche la prevendita online su http://www.liveticket.it/luxcamisano con diritti di prevendita € 0,50 per i biglietti.

INFO presso l’Ufficio Cultura tel. 0444-419974 con prevendita biglietti anche sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.

Apertura biglietteria la sera dello spettacolo al teatro Lux ore 20.15.

LA LOCANDINA