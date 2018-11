CAMISANO – Ruba al supermercato: denunciata 41enne

Camisano Vicentino: sorpresa all’interno di un supermercato dopo aver sottratto dei generi alimentari. Denunciata.

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino, nel pomeriggio del 05 novembre 2018, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, N.P 41enne pregiudicata residente a Selvazzano Dentro in provincia di Padova.

La giovane mentre si trovava all’interno dell’esercizio commerciale “Aliper” di Camisano Vicentino, veniva notata aggirarsi con fare sospetto da personale addetto alla vigilanza.

La donna, poco dopo aver oltrepassato le casse pagando alcuni oggetti acquistati, veniva invitata a seguirli in locale attiguo in attesa dell’arrivo della pattuglia dei Carabinieri nel frattempo allertati.

I militari, al loro arrivo, avevano modo di accertare che la giovane aveva occultato tra gli indumenti N. 5 bottiglie di superalcolici, n. 2 lattine di birre ed una confezione di latte, del valore complessivo di circa € 45.00 il tutto restituito al direttore del punto vendita.