CAMISANO – Rimorchio in fiamme

Alle 13: 00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Ca’ Marzare a Camisano Vicentino nel parcheggio della Cereal Docks per il principio d’incendio di un rimorchio carico di soia. Le fiamme sono divampate a causa del blocco delle ganasce dei freni e si sono subito estese alla ruota. L’autista è riuscito a staccare la motrice dell’autotreno salvaguardando così il mezzo. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento del tutto l’incendio, già parzialmente estinto dal personale della ditta. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo sono terminate dopo circa un’ora.