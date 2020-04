CAMISANO – Prezalis guarito dal Coronavirus: “Grazie a tutti per l’affetto dimostrato. Non scherzate, è una bruttissima malattia”

Qualche giorno fa i coniugi Prezalis, l’ex sindaco Eleutherios e la moglie Daniela, avevano deciso di rendere pubblica la loro malattia e ci avevano concesso un’intervista. Oggi, quando la situazione fortunatamente volge al meglio, escono di nuovo allo scoperto, con l’obiettivo di ringraziare di cuore la comunità di Camisano e non solo, per l’affetto e la vicinanza che hanno mostrato nei loro confronti durante quei giorni bui.

Prima di rendere nota la loro testimonianza è doverosa una precisazione. Qualcuno, in maniera del tutto poco elegante, ha criticato il fatto che sia stato dato spazio a loro anziché ad altri ammalati, quasi che vi fosse una gerarchia nell’informazione. Vogliamo chiarire che non si può parlare di persone ammalate rendendo nota la loro identità se queste non ne danno il consenso. I coniugi Prezalis, per il ruolo che hanno svolto all’interno della comunità camisanese, hanno deciso autonomamente di rendere nota la loro malattia, soprattutto dopo che hanno ricevuto attestazioni di affetto e vicinanza da molti cittadini, con il principale obiettivo di ringraziarli. Non solo, riteniamo sia importante parlare delle implicazioni che porta questa malattia, per far comprendere quanto grave può essere e quali tragedia può portare in una famiglia, dall’isolamento, alla sofferenza, fino alla morte nei casi più gravi.

Eleutherios Prezalis è risultato negativo all’ultimo tampone eseguito ed è quindi guarito completamente, mentre la moglie Daniela sta molto meglio ed anche lei è praticamente uscita dal tunnel della malattia.

“Non ci aspettavamo tanto affetto -ci dice l’ex sindaco- abbiamo ricevuto più di 300 messaggi, via whatsapp, mail, telefonici o per interposta persona, senza contare poi quelli su Facebook. Qualcuno anche curioso… come chi mi ha chiamato sorprendendosi perché stavo rispondendo al telefono, convinto che fossi passato a miglior vita. Sono arrivati disegni di bambini, messaggi vocali, foto e molto altro.

E’ stata una potente dimostrazione di affetto in un momento molto difficile, in cui ci si trova sofferenti e rigidamente isolati per evitare il contagio.

Voglio ringraziare, oltre che i camisanesi, anche i medici del reparto di Malattie Infettive di Vicenza, dove sono stato ricoverato, per la loro professionalità, competenza e umanità. Si deve sapere che sono in prima linea e stanno svolgendo un enorme lavoro per la comunità.

Adesso che sono guarito -continua Prezalis- voglio anche testimoniare la gravità della patologia che questo virus comporta, cosa purtroppo nota non a tutti. Molte persone stanno male, sono ricoverate e intubate e capisco la loro preoccupazione, la loro paura e quella dei loro famigliari. Il virus porta spesso a condizioni molto gravi e consiglio quindi di seguire alla lettera le indicazioni e le prescrizioni che danno le autorità sanitarie. Non si deve assolutamente scherzare.

Dopo aver avvertito i primi sintomi a metà marzo, mi sono messo in autoisolamento. Poi la situazione è peggiorata sia per me, sia per mia moglie. Tosse persistente, fortissimi dolori muscolari tanto da non riuscire nemmeno a stare sdraiati sul letto, mancanza di respiro. Abbiamo dovuto ricorrere all’ossigeno per molte notti.

Ho avuto molta paura. La febbre è arrivata a 40.3° e in quei momenti non sai come andrà a finire, perché non c’è una cura ed è noto a tutti che molte persone anche relativamente giovani, non ce la fanno”.

“Il brutto è stato -aggiunge la moglie Daniela- trovarsi in due, entrambi ammalati, senza poter avere in casa persone che ti possano aiutare. Senza la forza per lavorare, senza riuscire a stare in piedi.

Ora che tutto è passato vogliamo solo ringraziare tutti e soprattutto invitare tutti a stare attenti e proteggersi, proteggendo così anche gli altri”.