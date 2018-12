CAMISANO V.NO – Paolo Anziliero trionfa a “Tu si que vales”

Paolo Anziliero, camisanese, trionfa a Tu si que Vales con la celebre “Habanera” dalla “Carmen” di Bizet. Commuove tutti, tanto da far strappare a Jerry Scotti una valutazione superlativa: “Uno dei più grandi talenti mai visti in questa trasmissione”. Il giovane vicentino, 25 anni, che da qualche anno vive a Roma, aveva impressionato i giudici della trasmissione tv fin dagli esordi, ma in questi giorni si sono svolte le finali ed è qui che Paolo ha ancora una volta incantato il pubblico, sia in sala che gli spettatori a casa. Paolo è giunto in finale insieme ad altri 15 artisti: il mago Corti, l’acrobata Giulia Piolanti, il gruppo di musicisti e cantanti Orchestra Magica Musica, la cantante Virginia De Lutti, il duo di acrobati Alessandro e Maxime, i ballerini Tango Aereo, l’inventore del drone voltante Alexandru Duru, il gruppo gli acrobati Julia Sanchez, Justine e Jeremy, il Duo Hoop e Catwall Acrobats e ancora gli atleti di sport acrobatici Freestyl’air, il pugile Mirko Natalizi, il body painter Johannes Stoetter.

Vicentino trasferitosi a Roma, apparentemente sembra un ragazzo come tanti, niente di più e niente di meno. Solo dopo aver aperto bocca però, si scopre che Paolo possiede una voce d’angelo in grado di impressionare e commuovere fino alle lacrime, sia i presenti in studio che il pubblico da casa. Al centro dello studio, il ragazzo ha fatto il suo ingresso cominciando a cantare per dare il via alla sua esibizione canora su Canale 5. Il risultato? Il sopranista con la sua immensa precisione, ha regalato brividi in ogni dove e così, la sua esibizione ha portato il pubblico ad alzarsi in piedi per una standing ovation di tutto rispetto. Dopo la fine della sua esibizione, parlando con i giudici ha lanciato anche il suo personale appello: “Spero che grazie alla mia partecipazione a questo programma, altri giovani si avvicino al mondo della lirica”.