CAMISANO – Femminicidio di Nidia, Righetto condannato a 18 anni

Mirko Righetto accoltellò la moglie Nidia Licia Loza Rodriguez a morte con 34 coltellate nell’aprile dello scorso anno e poi si costituì con una telefonata ai Carabinieri. L’imprenditore 48enne di Camisano, molto noto in paese in quanto figlio di un industriale del settore vetro, è stato condannato nel processo con rito abbreviato a 18 anni e 8 mesi di reclusione, come scrive Il Giornale di Vicenza. L’assassinio reo confesso ha avuto lo sconto di un terzo della pena ed è caduta l’aggravante della crudeltà. La difesa aveva chiesto anche che a Righetto venisse riconosciuta l’incapacità di intendere e volere, ma la perizia psichiatrica ha rigettato l’ipotesi. La procura di anni ne aveva chiesti 30: indignati i famigliari della vittima, che al tempo aveva 37 anni. La coppia viveva assieme in una villetta a schiera con una figlia piccola che non si trovava a casa nel momento del delitto.