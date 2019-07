CAMISANO – Con mazza da baseball e droga in auto: denunciato 34enne

34enne denunciato per porto abusivo di armi e segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, in data odierna, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma e segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, M.R. 34enne residente a Camisano Vicentino.

L’uomo, nei giorni scorsi, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, veniva sottoposto ad un controllo di routine da parte dei militari nel corso del quale veniva trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball della lunghezza di cm. 71 oltre a gr. 1.80 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e gr. 0.1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenute per consumo personale.

L’Autorità Giudiziaria berica e la locale Prefettura, informate dell’accaduto, valuteranno i provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile.

Vicenza, 16 luglio 2019