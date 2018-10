CAMISANO – Civetta cade nel forno della pizza, salvata dai pompieri (FOTO&VIDEO)

Civetta cade nel forno della pizza, salvata e liberata dai vigili del fuoco: è successo ieri sera in un’abitazione di Viale Margherita a Camisano dove il proprietario mentre si trovava in taverna ha sentito rumore nel forno della pizza. Dopo qualche vano tentativo di prendere l’animale ha chiamato i pompieri. Un operatore dei vigili del fuoco è riuscito con delicatezza a catturare il volatile, caduto nel forno attraverso la canna fumaria. Il rapace in buone condizioni è stato subito liberato all’aperto in una zona verde, dove ha ripreso il volo.