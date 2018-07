CAMISANO – Camper a fuoco nella notte (VIDEO E FOTO)

La notte scorsa, alle 3:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Silvestri a Camisano Vicentino per l’incendio di un camper. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento il rogo dell’autocaravan andato completamente distrutto, evitando l’estensione delle fiamme ad una vicina vettura, comunque danneggiata dal calore delle fiamme. Bruciati due alberi. Coinvolte nell’incendio tre bombole di gpl, che si trovano all’interno del mezzo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa due ore.