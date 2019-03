CAMISANO – Il bancomat fatto esplodere era vuoto

(notizia in aggiornamento)

Magro bottino per il gruppo di malviventi che hanno assaltato il bancomat della Volksbank in piazzale Papa Pio X a Camisano Vicentino la scorsa notte poco dopo le 4. Sul posto per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri di Camisano, di Longare e la sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza. Dai primi accertamenti ignoti hanno inserito materiale esplosivo all’interno della postazione ed hanno asportato il denaro contenuto nella postazione dopo averla fatta saltare. Ma in realtà denaro non ce n’era. L’ATM era infatti vuoto.

I malviventi si sono poi dileguati a bordo di un’automobile. L’entità del danno alla struttura è invece ancora da quantificare. Le indagini sono in corso anche attraverso la visione di immagini di videosorveglianza delle telecamere della filiale e di altri luoghi vicini.