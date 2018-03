CAMISANO – 52enne assolto dall’accusa di stalking a giovane barista

Era stato accusato di atteggiamenti persecutori nei confronti di una barista, impiegata in un bar del paese, all’epoca dei fatti minorenne. Un 52enne di Camisano, Stefano Lotto, difeso dall’avvocato Filippo Biolo è stato assolto dall’accusa perché il fatto non sussiste. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, a firma di Paolo Mutterle (pagina 25 dell’edizione cartacea e digitale). La giovane barista, G. E., accusò l’uomo di stalking riferendo di aver ricevuto bigliettini ed sms con riferimenti sessuali espliciti e di essere stata costretta a cambiare per tre volte il numero di cellulare. Sarebbero emerse incongruenze nella ricostruzione della presunta vittima, tanto da scagionare il 52enne. Non è escluso che l’uomo decida di querelarla per calunnia.

Il giudice si è riservato 90 giorni per motivare la sentenza. La giovane ha anche riferito di non aver avuto alcun legame sentimentale con l’uomo.