Camion travolge cantiere stradale: un operaio morto

Alle 14.10, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 34+300 della SP 83 a Castelfranco Veneto per un camion che ha travolto una serie di segnali stradali appena posti e investito un operaio il quale è deceduto.

La squadra dei pompieri arrivati dal distaccamento locale hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato l’uomo, rimasto incastrato tra il mezzo pesante e il furgone, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.

Illeso un secondo operaio, che si trovava insieme con il collega entrambi impegnati nel posizionare cartelli mobili di segnalazioni stradali per Veneto Strade. La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.