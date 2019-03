Camion tampona un’auto e si scontra con una seconda auto: ferita anche una bambina di 5 anni

Ieri sera lungo la SP Marosticana davanti alla Farmacia di Shiavon, in un momento di intenso traffico, P.L. 57enne da Marostica, autista dell’autocarro Scania diretto verso Marostica, per cause in corso di accertamento, ha tamponato una Toyota condotta da C.D. 55enne di Parma che si era fermata per permettere il passaggio sull’attraversamento presente di alcuni pedoni.

Violento l’urto, con la Toyota che è stata spinta in avanti sulla banchina fronte Farmacia mentre l’autocarro deviando verso il centro della strada ha invaso la corsia destinata al senso opposto di marcia andando a scontrarsi frontalmente con una Opel Astra condotta da M.G. 43enne di Mason che viaggiava assieme alla moglie e alla figlia di 5 anni. A seguito di questo secondo violento urto l’astra è stata spinta verso il margine della carreggiata andando a concludere la propria corsa incastrata tra il muso dell’autocarro e un lampione della pubblica illuminazione. Tutti gli occupanti hanno riportato ferite, la bambina per ora ha una prognosi di 10 gg. Intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Sandrigo per il rilievo del sinistro e la normalizzazione del traffico.