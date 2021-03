Camion si rovescia lungo la bretella dell’A4 (FOTO)

Poco prima delle 9:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la bretella di accesso all’autostrada A4 Padova ovest per i rovesciamento di un camion dopo la perdita di controllo da parte del conducente per un’avaria meccanica. Illeso l’autista venuto fuori autonomamente. I pompieri arrivati dalla sede centrale con la prima partenza, hanno messo in sicurezza il mezzo tamponando anche una perdita di gasolio. Sul posto la polizia stradale e personale ausiliario dell’autostrada per la bonifica e il recupero del mezzo insieme al soccorso stradale.