Un camion si è ribaltato intorno alle 11 di oggi sulla A4, in direzione Venezia, tra Cessalto e San Donà di Piave. Disagi al traffico: ci sono attualmente 5 km di coda. Ancora da stabilire le cause del sinistro, al vaglio della polizia stradale. Non risultano esserci feriti. FOTO Il Gazzettino