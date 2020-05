Camion prende fuoco nella notte (FOTO&VIDEO)

La notte scorsa, 20 minuti dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corte a Zanè per l’incendio di un autocarro: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme, che hanno bruciato la cabina del camion utilizzato per lavori di giardinaggio. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo circa due ore e mezza.