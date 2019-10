Camion perde soda caustica in strada

Poco dopo mezzogiorno di oggi un camion che stava trasportando soda caustica ha iniziato a perdere il reagente chimico lungo la strada a Sarcedo. Un fusto all’interno del camion stesso si era infatti rovesciato. Prontamente l’autista del mezzo si è accorto della perdita e, mentre si trovava a transitare in via Europa si è fermato in una piazzola di una stazione di servizio. Lì ha chiamato la polizia locale e i pompieri che si sono occupati di mettere in sicurezza la sostanza, senza danni a persone o cose.

Foto archivio