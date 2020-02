Camion perde sassi e terra: danni alle auto, rintracciato con le telecamere

Alle ore 11.50 circa di oggi il centralino del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino ha cominciato ad essere tempestato di chiamate che segnalavano la presenza di sassi e terra sulla carreggiata in Via Val Cismon di Thiene.

Il materiale era sparso dalla rotatoria del Ponte di Ferro, lungo Via Valsugana e Via Val Cismon, dove un paio di veicoli avevano anche subìto vari danni alla carrozzeria.

La pattuglia di Polizia Locale ha richiesto l’intervento degli operai del Comune di Thiene e di Sicurezza Ambiente che, alle 13.10, hanno ultimato il ripristino della sede stradale. Tramite il sistema dei varchi di videosorveglianza il veicolo che ha sparso i sassi e la terra, un autocarro Man, è stato individuato. Verrà sanzionato ai sensi del Codice della Strada e al proprietario verranno addebitati le spese per il ripristino della carreggiata e i danni subiti dai veicoli.