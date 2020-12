Camion incastrato: intervengono i pompieri

Alle 7:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrà Boele a Lusiana per un autoarticolato finito parzialmente fuoristrada con la parte posteriore del rimorchio mentre stava affrontando un tornante: nessuna persona ferita. Il mezzo ha bloccato il traffico. I vigili del fuoco intervenuti da Asiago, hanno messo in sicurezza il camion e successivamente con l’arrivo dell’autogrù del comando di Padova si è provveduto a sollevare posteriormente il mezzo e rimetterlo in carreggiata.