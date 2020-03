Camion frigo in fiamme in autostrada

Alle 10:55, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A13 al km 108 poco prima del casello Padova zona Industriale per l’incendio di un camion frigo adibito a trasporti dispositivi medici. Incolume l’autista. I pompieri arrivati con tre automezzi, hanno spento le fiamme del camion, che era vuoto, tranne per il muletto utilizzato per il carico e scarico. Il rogo ha completamente distrutto il mezzo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.