Camion contro albero nel Vicentino: conducente ferito e ore di lavoro per il recupero del mezzo (FOTO)

Dalle 20:30 di martedì, i vigili del fuoco hanno operato per quasi 3 ore lungo la SP24 in Via Piazzola a Camisano per un autoarticolato finito fuori strada contro un albero, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Vicenza con due mezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, rimasto incastrato nella cabina di guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ambulanza in ospedale. Le operazioni dei vigili del fuoco e del soccorso stradale per il recupero dell’autoarticolato sono durate 3 ore e mezza. Poco dopo le 23 l’autoarticolato è stato recuperato.