Camion con gru su passaggio a livello: divelti i cavi elettrici (FOTO)

Alle 11:15 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 57 al passaggio a livello di via Grande a Cassola per un camion che ha divelto i cavi elettrici della linea ferroviaria Venezia-Bassano per aver dimenticato di far rientrare la gru: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano hanno delimitato e bloccato il passaggio fino all’intervento del personale di RFI. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Bloccata la linea ferroviaria per diverse ore.