Camion con 20 chili di eroina intercettato dai Carabinieri

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I carabinieri di Padova hanno intercettato un camion proveniente dall’estero che nel carico aveva 20 chili di eroina del valore di un milione di euro. I militari hanno arrestato camionista olandese di 53 anni e un cittadino nigeriano, 40enne per traffico di stupefacenti. Oltre al carico di merci destinate a Padova, l’autista trasportava i 20 chili di eroina, da consegnare all’extracomunitario, divisi in pani di un chilogrammo ciascuno. Nel corso di una indagine, i carabinieri erano venuti a conoscenza dell’arrivo della droga a bordo di un camion con targa olandese. E’ seguito un attento monitoraggio sui mezzi che giungevano in città controllando il tratto autostradale da Verona a Padova. L’autista del mezzo, dopo avere parcheggiato di fronte ad un autogrill ha atteso di essere raggiunto dall’africano con il quale è avvenuto lo scambio di stupefacente. I carabinieri avuta la conferma dell’avvenuto passaggio dell’eroina sono intervenuti provvedendo al duplice arresto. ANSA

Foto: Ansa