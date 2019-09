Camion carico di vetri si ribalta in A4: chiusa l’autostrada a Padova Est

Traffico sulla direttrice Venezia-Padova nel caos: la A4 chiusa in direzione Milano per un incidente che ha coinvolto, intorno alle 12.30, un mezzo pesante che trasportava vetro: il mezzo si è ribaltato al chilometro 363,250/ovest perdendo il carico in carreggiata. Uscita obbligatoria a Padova est e successivamente per lo svincolo A13-Bologna. La coda in direzione MIlano è lunga 15 km, inizia da Dolo e interessa anche il Passante di Mestre, bloccate per il caos anche le tangenziali di Padova.