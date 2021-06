Cambio della guardia alla Gendarmeria Europea di Vicenza

Il 24 giugno 2021, alle ore 10.30, presso la Caserma “MOVM Gen. Edoardo Antonio Chinotto” di Vicenza, ha avuto luogo la cerimonia di passaggio del comando del Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR), tra il Colonnello Giuseppe ZIRONE (Arma dei Carabinieri) ed il Colonnello Paulo GONÇALVES (Guarda Nacional Republicana portoghese).

La non omogeneità della situazione sanitaria relativa alla pandemia tra i Paesi membri, ha suggerito di contenere l’evento, così da evitare l’esposizione a rischi per i partecipanti. Le autorità locali e provinciali hanno rimarcato, ancora, il forte legame che lega la Caserma “Chinotto” alla città e all’intera provincia di Vicenza.

Nell’ambito della Forza di Gendarmeria Europea, hanno partecipato rappresentanze della Presidenza del Comitato Interdipartimentale di Alto Livello (CIMIN), che esprime il livello politico – strategico di EUROGENDFOR, espressa per il corrente anno dalla Polonia, della Guarda Nacional Republicana portoghese nonchè, per l’Italia, il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. CA Enzo Bernardini.

EUROGENDFOR rappresenta un esempio di cooperazione fra sette Paesi europei (Italia, Francia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna, con la Lituania quale “partner” e la Turchia quale “osservatore”), che hanno messo a disposizione della Comunità Internazionale, una struttura multinazionale di polizia da impiegare nelle operazioni di supporto della pace.

Al Colonnello Giuseppe Zirone, già Comandante Provinciale dell’Arma di Vicenza, i ringraziamenti per il lavoro svolto in un periodo complesso, caratterizzato dall’esplosione della pandemia e dalla gestione di un reparto nel cui organico è presente personale proveniente da diversi paesi dell’UE. Il lavoro non si è mai fermato e, inoltre, più progettualità pendenti hanno trovato la loro realizzazione. Inoltre, sono state pianificate ed organizzate numerose iniziative, che potranno giungere a completamento nel prossimo periodo. Giunga al Colonnello Zirone un sincero e caloroso augurio per il prosieguo della sua carriera.