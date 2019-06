Cambio al comando di Eurogendfor

“Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto e continueremo a svolgere per il Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmerie Europea (EUROGENDFOR), per le Organizzazioni Internazionali, per i cittadini degli Stati Membri e per i cittadini della Comunità Europea”. Con queste parole il Colonnello della Gendarmeria Romena Lucian GAVRILĂ, settimo Comandante del Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmeria Europea, ha segnato la cerimonia del cambio di comando della Forza di Gendarmeria Europea, tenutasi questa mattina a Vicenza, presso la caserma “Ten. Gen. A. Chinotto”.

Alla presenza dei Comandanti delle Gendarmerie o ai loro rappresentanti, alle altre autorità civili e militari degli Stati Membri della Forza di Gendarmeria Europea, nonchè ai precedenti Comandanti di EUROGENDFOR, il Colonnello Lucian GAVRILĂ ha ceduto il comando al Colonnello dei Carabinieri Giuseppe ZIRONE.

Il Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Riccardo AMATO, Comandante delle Unita’ Mobili e Specializzate “Palidoro”, ed il Generale di Brigata della Koninklijke Marechaussee olandese Laurent HENDRICKX, in rappresentanza del Presidente del Comitato Interdipartimentale di Alto Livello (CIMIN), hanno passato in rassegna le truppe multinazionali schierate, unitamente al Comandante di EUROGENDFOR uscente.

Come sottolineato dal Generale Laurent HENDRICKX, durante i 2 anni di servizio quale Comandante del Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmeria Europea, il Colonnello Lucian GAVRILĂ, unitamente al suo staff, ha sviluppato con successo una forte partnership con un ampio spettro di istituzioni internazionali nel campo del sostegno alla gestione delle situazioni di crisi. Inoltre, il suo staff ha supportato molte attività dell’Unione Europea nell’assicurare un processo di pianificazione, formazione e valutazione efficace ed efficiente.

Il Colonnello GAVRILĂ ha anche colto l’opportunità di lodare i membri del Quartier Generale Permanente per la loro alta professionalità, dedizione e impegno sincero nei confronti di EUROGENDFOR. Ha ricordato commosso i gendarmi caduti nell’adempimento del dovere, che hanno perso la vita per contribuire a migliorare la vita del popolo afgano sotto la bandiera di EUROGENDFOR – “A loro e alle loro famiglie porgo il mio saluto e la mia gratitudine”.

La Forza di Gendarmeria Europea rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra sette Paesi europei (Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna – con la Lituania come membro “partner” e la Turchia come membro “osservatore”), che hanno messo a disposizione della Comunità Internazionale una struttura multinazionale di polizia da impiegare principalmente nelle operazioni di supporto alla pace.

Al Colonnello Lucian GAVRILĂ, che è stato il settimo Comandante di EUROGENDFOR, vanno tributati i nostri ringraziamenti per l’eccellente organizzazione del lavoro impostato in questi due anni, per mezzo del quale il Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmeria Europea ha raggiunto risultati straordinari. Un sincero augurio per il prosieguo della sua brillante carriera.

Al Colonnello Giuseppe ZIRONE i nostri migliori auguri di successo.