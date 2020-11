Calo dei positivi a Noventa dopo settimane

Noventa Vicentina e il Basso Vicentino sono stati fra gli ultimi ad essere colpiti da questa seconda ondata e tuttora hanno numeri non paragonabili ad altre zone della provincia. Nel suo consueto bollettino quotidiano, il sindaco Mattia Veronese informa la cittadinanza che ad oggi, giovedì 19 novembre 2020, per quanto riguarda nello specifico Noventa Vicentina si registra finalmente, anche se lieve, un calo dei casi positivi. Da 76 si passa a 73 persone contagiate. Di queste 2 sono residenti in strutture socio sanitarie, non presentano particolari sintomi e sono state prese tutte le precauzioni del caso per la tutela di tutti gli altri ospiti. Altri 4 noventani invece sono ricoverati in ospedale. I restanti 67 residenti stanno trascorrendo la loro quarantena nello loro abitazioni, hanno sintomi lievi e molti sono asintomatici.

Il sindaco rinnova l’invito alla cittadinanza a rispettare le regole di prevenzione ed assumere un comportamento responsabile.