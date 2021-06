Caldogno, ultracentenario nominato Cavaliere della Repubblica

Lo scorso primo giugno, il cittadino di Caldogno Alessandro Comberlato, 101 anni (102 da compiere ad agosto) ha ricevuto dal prefetto di Vicenza, Pietro Signorello, l’attestato con cui il Presidente della Repubblica lo ha nominatoCavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Comberlato, nato a Caldogno in via Pomaroli il 12 agosto 1919, durante la seconda Guerra Mondiale venne internato in Germania e costretto ai lavori forzati; la sua storia è ricordata anche nella mostra permanente allestita al centro di documentazione per il lavoro coatto di Schonewide a Berlino. «L’esempio di Comberlato è una testimonianza di valore e integrità morale che deve rappresentare un modello per tutti noi – sottolinea il sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato -. Siamo onorati di annoverare tra i nostri concittadini una persona così speciale, che nobilita tutto il nostro paese».