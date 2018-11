CALDOGNO – Tutti insieme per dire “no” alla violenza sulle donne

Comune, associazioni e cittadini di Caldogno si uniscono per dire “no” alla violenza sulle donne, in una giornata caratterizzata da diverse iniziative a partecipazione libera, che si terranno con qualunque condizione atmosferica e alla quale sono invitati tutti i calidonensi di ogni età.

Domenica 25 novembre alle 14.30 alle scuole di Rettorgole si potranno ritirare i nastri rossi per unirsi ad una marcia silenziosa che farà tappa alla chiesa di Cresole e al supermercato Sisa per poi raggiungere attorno alle 16.30 Piazza Europa, dove si terrà un flash mob per il quale nei mesi scorsi decine di calidonensi hanno aderito alle prove, su invito dell’assessorato alle Pari Opportunità.

Alle 17 il Teatro Gioia ospiterà quindi una rappresentazione tratta dal libro “Schegge – per favore, non chiamateli uomini” di Rossella Menegato, per la regia di Andrea De Marchi: una toccante riflessione sulla violenza di genere. L’ingresso è gratuito, previo il ritiro di un invito presso i negozi Il Punto Verde di Caldogno e Kartidea di Rettorgole.

«Io e il consigliere delegato alle Pari Opportunità, Rita Franco, per diversi mesi abbiamo collaborato per organizzare questa giornata di iniziative che riteniamo molto importanti – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità e vicesindaco Monica Frigo -. Abbiamo trovato nel Consiglio comunale grande supporto, in particolare da parte dei consiglieri Gianfranco Spigolon, Paola Sartori, Enrico Nardi, Stefania Gaias e Bruno Laghetto. Grazie all’associazione l’IdeAzione e a Rainbow Company, con la grande disponibilità anche della Pro Loco, del Teatro Gioia, del Comitato Genitori e dei Marciatori Calidonensi, siamo riusciti a sviluppare una proposta che consentirà ai calidonensi di essere protagonisti e consapevoli di questo significativo momento di cittadinanza attiva e condivisa, al quale naturalmente possono partecipare anche cittadini residenti in altri Comuni se lo desiderano. Meritano un elogio particolare gli adulti e i bambini che si sono impegnati a fondo nelle prove del flash mob, che sarà il momento più coinvolgente di questa giornata di riflessione e azione».