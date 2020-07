Caldogno, tornano gli spettacoli estivi nel parco della Villa

Dopo aver riaperto le porte ai visitatori nei weekend di giugno, nel mese di luglio Villa Caldogno torna ad essere anche il cuore pulsante dello spettacolo e della cultura per tutti i calidonensi. Il Comune di Caldogno, grazie alla disponibilità della Pro Loco, ha allestito un cartellone di sei appuntamenti che saranno ospitati nel parco della villa (con ingresso da via Zanella) e nell’area del giardino adiacente al bunker (con ingresso da Piazza Europa). Si comincia già nel weekend del 4 e 5 luglio: Caldogno sarà infatti il primo Comune ad ospitare “Save the Live – La Carovana dello Spettacolo”, progetto ideato da Pantarhei e Manaly Standeventi per rendere possibili gli spettacoli dal vivo seguendo tutte le nuove disposizioni di sicurezza post Covid-19. «Un momento importantissimo per chi fa spettacolo, ma anche per chi ritrova il piacere di partecipare come pubblico: un ritorno alla normalità che è anche “terapeutico” dopo mesi di confinamenti e isolamento che hanno messo a dura prova molte persone – sottolinea il consigliere Gianfranco Spigolon, promotore dell’iniziativa e presidente della Commissione cultura -. Ringrazio il sindaco Nicola Ferronato e l’assessore alla cultura Monica Frigo per aver creduto nel progetto, consentendo di inaugurarlo proprio qui a Caldogno». Sabato 4 luglio nei due turni alle 16 e alle 17.30 i bambini e le loro famiglie (50 posti disponibili a turno) potranno così vivere la magia della “Bella Addormentata nel Bosco”, lettura animata accompagnata dal pianoforte in collaborazione con gli insegnanti della scuola di musica Pantarhei e Zanta Pianoforti. In serata alle 21 lo spettacolo musicale di Bruno Conte, con Massimo Barbieri al pianoforte (200 posti). Anche lo spettacolo della domenica è pensato per le famiglie, con il “Girotondo del Bosco” proposto dalla Piccionaia (200 posti).

Il giardino del bunker sarà invece il set per le due serate di cinema all’aperto, con 100 posti a disposizione: sabato 11 luglio, con inizio alle 21.15, verrà proiettato il film “La Mélodie” di Rachid Hami, storia di un violinista disilluso che ritrova la gioia per la musica grazie all’entusiasmo di uno studente; sabato 18 luglio, sempre alle 21.15, sarà la volta di “Sergio e Sergej – il professore e il cosmonauta” di Ernesto Daranas, ispirato alla vera storia di Sergej Konstantinovič Krikalëv, cosmonauta sovietico rimasto nello spazio a bordo della stazione Mir tra il 1991 e il 1992, proprio mentre sulla terra l’Unione Sovietica collassava.

Sabato 25 luglio dalle 21 nel parco della villa risuoneranno le note del concerto della Vicenza Brass, ensemble di ottoni con un entusiasmante programma che spazia dagli arrangiamenti di composizioni classiche alle colonne sonore dei film (200 posti). Ultimo spettacolo in cartellone per la sera del 1 agosto (200 posti): dalle 21 “M’Incanto di luna” vivrà delle suggestioni create dalla voce narrante dell’astrofilo e naturalista Gianluca Di Luccio con musica d’accompagnamento di Enrico Bacchia (voce e percussioni), Massimo Zemolin (chitarra a sette corde), Luca Nardon (percussioni).

«Per tutte le serate l’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria contattando la Pro Loco al numero 3459302084 – ricorda Monica Frigo, assessore alla cultura -. Questa modalità ci consentirà di coniugare lo spirito di apertura e condivisione che da sempre distingue le attività culturali promosse in villa con le nuove norme e disposizioni per la sicurezza. Chi prenoterà non avrà un posto specifico assegnato, ma rientrerà nel numero chiuso stabilito per accedere al parco della villa in occasione di ciascun evento».