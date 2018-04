CALDOGNO – “Scienza & Conoscenza” in Villa

“Le radici dei saperi futuribili”: è questo il tema individuato dalla Pro Loco di Caldogno, con il supporto e il patrocinio del Comune calidonense e la collaborazione dell’associazione Lampi Creativi, per l’edizione 2018 della rassegna “Scienza & Conoscenza”, appuntamento ormai immancabile nella primavera di Villa Caldogno. Per un mese il complesso palladiano ospiterà tanti incontri divulgativi ed eventi, tutti a ingresso libero, e sarà sede espositiva di un’affascinante mostra permanente dedicata all’evoluzione plurisecolare dell’arte del vetro a Murano, che troverà spazio nel piano nobile e nei seminterrati. L’inaugurazione ufficiale dell’esposizione segnerà l’apertura della rassegna, in programma sabato 28 aprile alle 20.30 con la presentazione del designer Diego Chilò e lo spettacolo di magia ed illusione del Mago Andrea. Domenica 29 aprile alle 17.30 l’incontro con due giovani ricercatori del Politecnico di Zurigo: la dottoressa Laura Cattaneo parlerà di nanomateriali e fisica dei cristalli liquidi; il dottor Matteo Savoini di alcune tra le più evolute applicazioni del laser. Tra i tanti incontri in cartellone, da segnalare l’appuntamento di martedì 1 maggio alle 20.30 con il chimico e divulgatore Luigi Garlaschelli che svelerà le “fregature” nascoste dietro i fenomeni di “pseudo scienza”; quello di mercoledì 2 maggio (20.30) con Luca Erzegovesi, docente di Finanza Aziendale all’Università di Trento, che spiegherà che cosa sono e come funzionano i bitcoins; e l’appuntamento con i sapori delle Pro Loco vicentine nel parco della Villa per l’intera giornata di domenica 6 maggio. L’arte del vetro, oltre alla mostra permanente, sarà protagonista anche del laboratorio in programma venerdì 4 maggio alle 20.30 con il maestro Paolo Donà e l’accompagnamento musicale di un quartetto barocco in costume d’epoca, e dell’evento speciale sulla conservazione e restauro della vetrata artistica con Piero Modolo, venerdì 25 maggio alle 20.30. Maggiori informazioni e il programma completo sono a disposizione sul sito internet e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Caldogno.