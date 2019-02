CALDOGNO – Rapinata della borsa durante la Messa: arrestata l’autrice del furto

Aa seguito di attività d’indagine i carabinieri della Tenenza di Dueville hanno identificato l’autrice di un furto di una borsa. Il furto è avvenuto la mattina del 20 gennaio a Caldogno all’interno della Chiesa San Giovanni Battista durante la celebrazione della Santa Messa domenicale in danno di una signora residente ad Isola Vicentina che, una volta accortasi dell’ammanco, è andata subito presso il Comando di Dueville a sporgere denuncia. All’interno della borsa vi erano il portafogli, il telefono cellulare ed alcuni effetti personali per un valore totale di circa 500 euro. Il furto era stato perpetrato durante la Comunione, mentre la vittima si era allontanata per avvicinarsi all’altare lasciando momentaneamente la borsa incustodita. I militari, dopo aver estrapolato le immagini dei circuiti di video-sorveglianza comunali ed aver raccolto alcune testimonianze, sono risaliti alla presunta autrice del furto, identificata in una 40enne, cittadina italiana del luogo, che è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.