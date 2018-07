CALDOGNO – Incendio in un garage: 2 auto e 1 furgone distrutti

Poco dopo le 17.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Alta a Caldogno per l’incendio di due auto e un furgone all’interno di un garage annesso ad un’abitazione. I pompieri arrivati da Vicenza con due automezzi hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto i mezzi, evitando l’estensione del rogo all’attigua abitazione. Danneggiato il solaio del garage. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono in fase di ultimazione.