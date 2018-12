CALDOGNO – Il Comune ringrazia l’ex internato Alessandro Comberlato

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Un piccolo gesto per ricordare una grande storia di umanità. Il sindaco Nicola Ferronato e il vicesindaco Monica Frigo nei giorni scorsi hanno portato a nome dell’intera comunità calidonense un piccolo dono ad Alessandro Comberlato, concittadino nato nel 1919 che fu internato in Germania e costretto ai lavori forzati durante la seconda guerra mondiale.

Recentemente la storia di Comberlato si è aggiunta a quelle di molti altri ex internati e costituisce una preziosa testimonianza presso il centro di documentazione per il lavoro coatto di Schonewide a Berlino, dove è allestita una mostra permanente su questa dolorosa pagina di storia del Novecento europeo.

In occasione del 4 novembre, la sezione vicentina dell’Associazione Nazionale Ex Internati ha organizzato un viaggio per visitare l’esposizione, al quale hanno partecipato anche i familiari di Comberlato: il figlio di Alessandro, Virgilio, ha potuto raccontare ai partecipanti la storia del padre proprio davanti alla teca che ne porta il ricordo.

«Ringraziamo Alessandro, Virgilio e tutta la famiglia Comberlato, per la loro testimonianza e la sensibilità dimostrata nei confronti dell’intera comunità calidonense, alla quale hanno portato un ricordo dalla mostra che ci è stato consegnato e diviene così patrimonio della memoria collettiva del nostro Comune», sottolinea il sindaco, Nicola Ferronato.