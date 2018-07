CALDOGNO – Gabriele Toniello a Chieti con i giovani amministratori italiani

Amministratori competenti non si nasce, ma si diventa, cogliendo le opportunità di formazione e confronto messe a disposizione dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Per questo il 28enne consigliere calidonense Gabriele Toniello, eletto due anni fa nella maggioranza guidata dal sindaco Nicola Ferronato, ha preso parte a fine giugno all’assemblea nazionale Anci che a Chieti ha riunito oltre 400 giovani amministratori. Toniello era uno dei tre vicentini presenti nel gruppo veneto, assieme al sindaco di Alonte Leonardo Adami e all’ex consigliere di Toorrebelvicino Nicolas Lazzari.

“Energie in movimento” il tema scelto per questa nona assemblea nazionale dei giovani amministratori, che hanno condiviso l’obiettivo di chiedere regole più semplici per i sindaci, meno burocrazia e vincoli per i Comuni, ma soprattutto do ripensare ad un modello di politica che parta dai giovani passando per la formazione.

«È stato un utilissimo momento di confronto su problematiche e buone pratiche che riguardano tutti i Comuni, a prescindere dalle dimensioni – spiega il consigliere calidonense -. Abbiamo apprezzato e fatto nostre in particolare due iniziative del presidente Anci, Antonio Decaro: la campagna #Liberiamoisindaci per semplificare l’azione amministrativa e la vita dei cittadini; e la proposta, depositata in Cassazione, di inserimento dell’educazione alla cittadinanza come materia di studio nelle scuole, per recuperare il senso di appartenenza alle nostre comunità».